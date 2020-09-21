В окупованому Криму "пересохли" ще 29 населених пунктів, подачу води обмежили

В окупованому Криму 29 населених пунктів перевели на режимне водопостачання або підвезення води через посуху.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє проєкт Крим Реалії.

"На сьогоднішній ранок 29 населених пунктів переведені на режимне водопостачання або на підвезення води у зв'язку з тим, що дебет у свердловинах, скажімо так, зник", – цитує ресурс керівника підконтрольного РФ підприємства "Вода Криму" Володимир Баженова.

При цьому назву населених пунктів він не уточнив.

Як повідомлялося, з 7 вересня у Сімферополі, Бахчисарайському та Сімферопольському районах окупованого Криму через посуху і обміління водоймищ розпочався третій, найжорсткіший етап обмежень подачі води.

Українська влада неодноразово робила заяви про те, що водопостачання анексованого Криму буде відновлено тільки після деокупації півострова.

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму у прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією у 2014 році поставку води на півострів було припинено.

Запаси води у Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. Згідно з заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення грунту на півострові.

Моніторингова місія ООН в Україні наполягає на тому, що після анексії Криму «Росія несе основну відповідальність за забезпечення доступу до води захищеним особам у Криму».