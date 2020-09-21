Тема Криму недостатньо висвітлюється в українських ЗМІ

Тема Криму недостатньо висвітлюється в провідних українських ЗМІ, а в деяких регіонах не висвітлюється взагалі.

Про це заявили учасники дослідження «Крим: поза зоною досяжності?» з Школи політичної аналітики НаУКМА на пресконференції в Укрінформі.

«Тема Криму, на жаль, недостатнього висвітлена в наших ЗМІ. За даними Нацради з питань телебачення й радіомовлення, тематика Криму на найвпливовіших загальнонаціональних телеканалах України становить від 0 до 1 відсотка. Ця проблема дуже важлива і її потрібно вирішувати, щоб тема Криму була постійно на порядку денному», - сказала Вероніка Усачова – аналітикиня ШПА НаУКМА, авторка дослідження.

Крім того, на її думку, треба активніше поширювати інформацію про Крим у регіонах, де ця тема не завжди така актуальна й не так жваво обговорюється, як у Києві.

З цим погоджується Світлана Кашенець з Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, вважаючи, що такий дисбаланс створює інформаційний і комунікаційний вакуум навколо теми Криму.

«Тема Криму присутня в певних регіонах і відсутня в інших. Якщо ми зосереджуємося на якихось певних областях, ми робимо свідомий вакуум – як інформаційний, так і комунікаційний. Присутність держави в цих регіонах недостатня. На місцях сприймається це так, що все роблять місцеві ради, облдержадміністрації, і немає розуміння присутності держави. Ми маємо комунікувати й вміти розказувати, що робить держава й для чого, і комунікація на місцях – це наш пріоритет», - наголосила Кашенець.

Кандидат політичних наук, доцент, директор ШПА НаУКМА Максим Яковлєв звернув увагу на дві важливі складові в інформаційній державній політиці щодо Криму – інституційну та контентну.

«Є два компоненти, які заслуговують на увагу – це інституційні механізми того, як реалізовується інформаційна політика, і окрема дуже важлива тематика – це контент. Бо є ті, хто формує зміст і меседжі щодо подій навколо Криму і наше ставлення до цього, а друге – які щодо цього є інституційні рамки. І це важко синтезувати, бо це дійсно два окремі напрямки дослідження», - зазначив Яковлєв.

На важливості активізувати висвітлення теми Криму в українських ЗМІ наголосив Антон Суслов – аналітик ШПА НаУКМА, вважаючи це пріоритетним напрямком в інформаційній політиці держави.

«Для громадян України як з материкової частини, так і з тимчасово окупованих територій важливо, що тема Криму є в інформаційному просторі України, що ми точно не забули, пам’ятаємо і вчиняємо певні дії, спрямовані на підтримку людей на тих територіях», - сказав Суслов.

Дослідження «Крим: поза зоною досяжності?» присвячено інформаційній політиці України щодо тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополь, проведено Школою політичної аналітики НаУКМА, за підтримки МФ «Відродження» та посольства Швеції в Україні.