На Київщині відкрили кримськотатарський культурний центр "Бірлік"

У селі Чайки Київської області відкрили кримськотатарський культурний центр «Бірлік».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначалося, в селі Чайки, а також Петропавлівській Борщагівці Київської області живуть понад 200 кримськотатарських сімей, які знайшли тут дім після окупації Криму Росією.

Ідея створення культурного центру виникла в 2018 році, коли місцева кримськотатарська громада заснувала громадську організацію "Бірлік". В перекладі з кримськотатарської це слово означає єдність, і культурний центр покликаний об'єднати не тільки кримськотатарську громаду, а й познайомити всіх охочих з культурою цього народу.

Відкриття Кримськотатарського культурного центру / Фото: Анатолій Сірик. Укрінформ

На базі культурного центру "Бірлік" діятимуть мечеть, освітній центр, дитячий і молодіжний центри, бібліотека. Також тут буде спортивний зал.

На відкритті були присутні лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, голова Меджлісу Рефат Чубаров, заступники міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Снавер Сетхалілєв, Інна Голованчук та Ігор Яременко, посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гульдере, постійний представник Президента в АР Крим Антон Кориневич.