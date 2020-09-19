На Київщині відкрили кримськотатарський культурний центр "Бірлік"
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Як зазначалося, в селі Чайки, а також Петропавлівській Борщагівці Київської області живуть понад 200 кримськотатарських сімей, які знайшли тут дім після окупації Криму Росією.
Ідея створення культурного центру виникла в 2018 році, коли місцева кримськотатарська громада заснувала громадську організацію "Бірлік". В перекладі з кримськотатарської це слово означає єдність, і культурний центр покликаний об'єднати не тільки кримськотатарську громаду, а й познайомити всіх охочих з культурою цього народу.
Відкриття Кримськотатарського культурного центру / Фото: Анатолій Сірик. Укрінформ
На базі культурного центру "Бірлік" діятимуть мечеть, освітній центр, дитячий і молодіжний центри, бібліотека. Також тут буде спортивний зал.
На відкритті були присутні лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, голова Меджлісу Рефат Чубаров, заступники міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Снавер Сетхалілєв, Інна Голованчук та Ігор Яременко, посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гульдере, постійний представник Президента в АР Крим Антон Кориневич.