АРМА отримало в управління судно РФ, яке сприяло захопленню українських катерів

Служба безпеки України передала в управління Нацагентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) російське судно NIKA SPIRIT (колишня назва NEYMA).

Як повідомляє Укрінформ, відповідна ухвала Шевченківського районного суду м. Києва від 10 вересня 2020 року оприлюднена в Єдиному реєстрі судових рішень.

"Судно NIKA SPIRIT (колишня назва NEYMA), на яке ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси 29 липня 2019 року у справі №522/21943/19 накладено арешт, передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління з вказаним судном", - йдеться в ухвалі.

При цьому, як випливає зі справи №522/21943/19, досудовим розслідуванням встановлено, що 25 листопада 2018 танкер NEYMA за допомогою буксирів "Бистрий", "Гандвік" та "Ельтіген" здійснили блокування транспортної комунікації - морського судноплавного Керч-Єнікальського каналу у Керченській протоці шляхом влаштування перешкоди. У результаті блокування, корабельно - катерна група ВМС ЗСУ у складі малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ", "Нікополь", рейдового буксира "Яни Капу", яка направлялася з м. Одеса до м. Маріуполь, не змогла пройти через Керченську протоку, та була захоплена, в результаті чого заподіяно матеріальні збитки у розмірі 260 006 915 грн.

Згідно з отриманими в ході досудового розслідування відомостями, встановлено, що судно NEYMA на даний час має назву NIKA SPIRIT.

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24 липня від Одеського загону морської охорони було отримано дані про те, що судно під назвою NIKA SPIRIT рухається по річці Дунай у напрямку порту Ізмаїл. Вилучені під час обшуку судна документи та речі підтвердили, що саме це судно на час вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 279 КК України, мало назву NEYMA, та було використано як знаряддя його вчинення для блокування Керч-Єнікальського каналу.