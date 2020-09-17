В окупованому Криму за добу - 98 випадків коронавірусу

В окупованому Криму і Севастополі зареєстровано 98 нових випадків коронавірусної інфекції.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на Фейсбук Кримської правозахисної групи.

«На території півострова окупаційною владою зареєстровано 98 нових випадків захворювання COVID-19. З них 20 в Севастополі і 78 в АР Крим. За добу, за даними "МОЗ" Криму, померла одна людина », - йдеться в повідомленні.

Всього, за даними окупаційної влади, на півострові офіційно підтверджені 4217 випадків захворювання COVID-19. З них 713 - у Севастополі.

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За весь період пандемії на території півострова повідомлялося про 81 випадок смерті від COVID-19.

Експерти Кримської правозахисної групи звертають увагу, що офіційна статистика з коронавірусу в Криму істотно занижена, і ця тенденція зберігається з березня.

Фото: Андрій Скакодуб