Рада планує спростити доступ до правосуддя українцям, які проживають у Криму
Як передає Укрінформ, відповідне рішення підтримали 267 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти.
Законопроєкт розроблено з метою спрощення доступу до правосуддя громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території АР Крим.
Завданням документу є передбачення процесуального механізму такого спрощення шляхом звернення одразу до суду Херсонської області або ж подання клопотання про передання справи до такого суду під час розгляду у судах міста Києва.
Законопроєктом передбачається доповнення частини 1 статті 12 закону «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» чотирма абзацами, якими пропонується надати можливість громадянам України, які проживають на тимчасово окупованій території АР Крим, звернутися до будь-якого суду Херсонської області для розгляду цивільної справи за його позовом або ж із клопотанням до суду міста Києва про передання справи на розгляд до суду у Херсонській області.