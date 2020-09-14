У Криму і Севастополі - 93 нових випадки коронавірусу

Як передає Укрінформ, про це в Фейсбуці повідомляє Кримська правозахисна група.

«На 14 вересня 2020 року на території півострова окупаційною владою зареєстровано 93 нових випадки захворювання на COVID-19. З них 18 у Севастополі і 75 в АР Крим», - йдеться в повідомленні.

За даними місцевої "влади", за минулу добу на території Криму померла одна людина.

Всього на поточний період на півострові офіційно підтверджені 3957 випадків захворювання на COVID-19.

Як повідомляє КПГ, за весь період виявлення коронавірусної інфекції на півострові відомо про 78 випадків смерті від COVID-19.

Експерти КПГ звертають увагу, що офіційна статистика щодо захворювання на коронавірус у Криму істотно занижена, і ця тенденція зберігається з березня 2020 року.