Учаснику "Самооборони Криму" оголосили підозру

Слідчі поліції Криму повідомили про підозру учаснику незаконного збройного формування «Самооборона Криму».

Про це інформує ГУНП в АР Крим та м. Севастополі, передає Укрінформ.

«Встановлено, що чоловік на початку квітня 2014 року проходив службу у так званій Самообороні Криму на незаконно створеному окупантами блок-посту при в’їзді до міста Судак Автономної Республіки Крим», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зі зброєю в руках фігурант здійснював контрольно-пропускний режим, перевірку документів громадян, обшукував транспортні засоби, які рухались у напрямку міста Судак, при цьому погрожував застосуванням фізичної сили та вогнепальної зброї у випадку невиконання його незаконних вимог.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 (створення та діяльність непередбачених законом збройних формувань) ККУ.

Процесуальне керівництво у цій справі здійснює прокуратура АР Крим та м. Севастополя.

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Як повідомлялося, 7 вересня Правоохоронці повідомили підозру 2 учасникам НЗФ «Самооборона Севастополя».

Фото: npu.gov.ua