У Криму продовжили арешт ще чотирьом фігурантам "сімферопольської справи"

В окупованому Криму щодо чотирьох фігурантів другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" продовжили запобіжний захід - утримання під вартою на три місяці, до 15 грудня.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на відео Кримської солідарності, опубліковане у Фейсбуці.

"У Верховному суді Криму триває судове засідання з продовження варти щодо Османа Аріфмеметова - одного з 25 кримських татар, які були затримані в рамках кримінальної справи за надуманим звинуваченням в участі у терористичній організації. На жаль, стандартне клопотання слідства ФСБ про продовження варти було задоволено. Османа залишили під вартою до 15 грудня 2020 року", - повідомив адвокат Олексій Ладін.

Аналогічні рішення були прийняті щодо Фархода Базарова, Руслана Сулейманова і Раїма Айвазова.

За словами адвоката Сергія Легостова, "засідання проходило у закритому режимі, і клопотання про допуск на засідання ЗМІ судом було відхилено".

Як розповіла адвокат Ліля Гемеджі, щодо її підзахисного Руслана Сулейманова на засіданні "було досліджено висновок лінгвістико-релігієзнавчої експертизи, в якому було сказано, що насильницьких дій у діяльності підзахисного немає".

"Проте у постанові була вказана стаття 278 - це захоплення влади або зміна конституційного ладу в РФ. Дана стаття характеризується як раз насильницькими діями", - підкреслила Гемеджі.

Адвокат Марія Ейсмонт повідомила, що рішення про продовження арешту Раїму Айвазову приймається відповідно до показань, даних ним "після того, як він зазнав нелюдського жорстокого поводження".

"Вкотре поговорили про те, як він був затриманий, тому що це дуже важливо, тому що продовжують вкладати у матеріали про продовження запобіжного заходу ось ці перші показання, дані після того, як він зазнав нелюдського, жорстокого поводження", - повідомила адвокат.

За її словами, рішення за підсумками цього засідання було прогнозовано з самого початку.

"Було зрозуміло з самого початку, чим закінчиться це судове засідання, про що ми відразу повідомили суду, після чого суддя навіть назвав мене провидицею. Але тут не треба бути провидицею, тут треба знати, де ми знаходимося, і що собою являє, на жаль, судова система РФ", - сказала Ейсмонт.

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Нагадаємо, 27 березня 2019 року в Криму проходили наймасовіші обшуки в будинках кримських мусульман. Слідчі дії проводили у Кам'янці, Строгановці, Білому. Їх затримали за підозрою у причетності до партії "Хізб ут-Тахрір".

Пізніше фігурантам другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" пред'явили звинувачення у підготовці до повалення конституційного ладу РФ (ч. 1 ст. 30 і ст. 278 КК).

На даний час всі учасники даної групи перебувають у СІЗО Сімферополя і Ростовської області.