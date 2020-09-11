Помічник Джемілєва став радником Авакова

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков отримав нового радника на громадських засадах – Шавката Усманова, який також є помічником народного депутата Мустафи Джемілєва.

Про це повідомляє пресслужба МВС, передає Укрінформ. «Усманов Шавкат призначений радником міністра внутрішніх справ України на громадських засадах», - йдеться у повідомленні. Зазначається, що Усманов координуватиме роботу щодо захисту інтересів громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Усманов – помічник народного депутата Мустафи Джемілєва, є членом Курултаю кримського народу. Читайте також: Справа Балуха перебуває на особистому контролі Авакова - депутат З 2004 по 2014 роки обіймав посаду депутата Судацької міської ради АРК, має економічну освіту. Вільно володіє українською, кримськотатарською та турецькою мовами. Фото: dt.ua.