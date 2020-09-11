Помічник Джемілєва став радником Авакова
Укрінформ
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков отримав нового радника на громадських засадах – Шавката Усманова, який також є помічником народного депутата Мустафи Джемілєва.
Про це повідомляє пресслужба МВС, передає Укрінформ.
«Усманов Шавкат призначений радником міністра внутрішніх справ України на громадських засадах», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Усманов координуватиме роботу щодо захисту інтересів громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях.
Усманов – помічник народного депутата Мустафи Джемілєва, є членом Курултаю кримського народу.
З 2004 по 2014 роки обіймав посаду депутата Судацької міської ради АРК, має економічну освіту. Вільно володіє українською, кримськотатарською та турецькою мовами.
Фото: dt.ua.