Чубаров: Укрпошта принесла мені додому лист від окупаційного

Чубаров: Укрпошта принесла мені додому лист від окупаційного "верховного суду" Криму

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Укрінформ
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявляє, що отримав через Укрпошту лист на домашню адресу лист від окупаційного "верховного суду" Криму.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пост Чубарова у Фейсбуку.

"Вчора Укрпошта принесла мені на домашню адресу "письмо простое (международное)", автором якого є окупаційний "верховний суд Республіки Крим", - написав голова Меджлісу.

За його словами, у конверті виявився ще один конверт – і вже  ньому лист.

"Схема проста: "верховний суд Республіки Крим" направляє своє поштове відправлення до Ставрополя, РФ (або ще кудись), звідки воно потрапляє до міста Михайлівське Ставропольського краю (або ще кудись), звідки вже розходиться в різні кінці світу як "міжнародне" відправлення", - вказав Чубаров.

У звязку з цим він цікавиться в Укрпошти: "Невже так важко при сортуванні поштових відправлень, що надходять з РФ до України, відокремлювати відправлення з окупованого Криму як незаконні й повертати їх назад поштовим установам РФ, які намагаються таким чином розмивати суверенітет України над Кримом?".

Окрім того, зазначає політик, є питання і до СБУ – чи хтось перевіряє поштові відправлення з РФ на наявність в них речовин, що можуть становити небезпеку для життя людей?

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Як повідомлялося, 23 березня 2020 року стало відомо, що в Криму Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу проти голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова за "організацію масових заворушень, що супроводжувалися насильством".

Окупаційна влада обвинувачує Чубарова в тому, що навесні 2015 року в ефірі одного з українських телеканалів він закликав "до вчинення екстремістської діяльності проти інтересів Росії" та до деокупації Криму.

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