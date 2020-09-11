Чубаров: Укрпошта принесла мені додому лист від окупаційного "верховного суду" Криму

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявляє, що отримав через Укрпошту лист на домашню адресу лист від окупаційного "верховного суду" Криму.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пост Чубарова у Фейсбуку.

"Вчора Укрпошта принесла мені на домашню адресу "письмо простое (международное)", автором якого є окупаційний "верховний суд Республіки Крим", - написав голова Меджлісу.

За його словами, у конверті виявився ще один конверт – і вже ньому лист.

"Схема проста: "верховний суд Республіки Крим" направляє своє поштове відправлення до Ставрополя, РФ (або ще кудись), звідки воно потрапляє до міста Михайлівське Ставропольського краю (або ще кудись), звідки вже розходиться в різні кінці світу як "міжнародне" відправлення", - вказав Чубаров.

У звязку з цим він цікавиться в Укрпошти: "Невже так важко при сортуванні поштових відправлень, що надходять з РФ до України, відокремлювати відправлення з окупованого Криму як незаконні й повертати їх назад поштовим установам РФ, які намагаються таким чином розмивати суверенітет України над Кримом?".

Окрім того, зазначає політик, є питання і до СБУ – чи хтось перевіряє поштові відправлення з РФ на наявність в них речовин, що можуть становити небезпеку для життя людей?

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Як повідомлялося, 23 березня 2020 року стало відомо, що в Криму Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу проти голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова за "організацію масових заворушень, що супроводжувалися насильством".

Окупаційна влада обвинувачує Чубарова в тому, що навесні 2015 року в ефірі одного з українських телеканалів він закликав "до вчинення екстремістської діяльності проти інтересів Росії" та до деокупації Криму.