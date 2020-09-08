На КПВВ "Чонгар" створять пілотний проєкт з надання сервісних послуг

Як передає Укрінформ, про це у вівторок на брифінгу у Херсоні заявив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко, що перебуває на Херсонщині з робочою поїздкою.

«Ми маємо намір створити пілотний проєкт – перший буде на «Чонгарі», у вигляді моделі такого КПВВ, яка потім буде розповсюджена на всі ті КПВВ, які на сьогодні існують (на лінії розмежування - ред.) з тимчасово окупованими територіями», - зазначив Яременко.

Це буде перший, вітринний проєкт, що буде мультиплікований на всі інші КПВВ. За його словами, ідея полягає в тому, що крім режимної зони, створити сервісну зону, де буде певний набір сервісів, що надаватимуться громадянам з ТОТ. «Сюди включається ЦНАП, безумовно, сюди включаються банківські послуги, ми ведемо перемовини з державними банками, щоб вони були представлені у цих сервісних зонах. Сюди включається і зона фудкорту, щоб людина могла щось купити собі поїсти або попити, сюди включається і медична складова, і складова, що стосується кімнати матері та дитини», - сказав заступник міністра.

Також, за його словами, важливим елементом є питання логістики – відкриття автостанції (те, що стосується, наприклад КПВВ «Каланчак») і запуск транспортного сполучення.

Завдання – створити належні умови для українських громадян, які потрапляють на територію, контрольовану державою, з ТОТ.

На сьогодні міністерство працює над таким типовим проєктом, що передбачає модульне, мобільне розташування, адже після визволення окупованих територій ці об’єкти будуть перенесені і встановлені на державному кордоні з Росією.

Що стосується передачі КПВВ на баланс державного підприємства «Реінтеграція та відновлення», як це анонсувалося, то наразі вирішуються технічні моменти, зазначив Яременко, відповідаючи на запитання кореспондента агентства.

«Головне – це бюджет, для того, щоб утримувати ці КПВВ потрібні кошти, їх треба передбачити у бюджеті. Якщо передати їх сьогодні підприємству, то коштів у нього немає. Відповідно,будуть проблеми Тому це займає певний час і це процес, який ми маємо пройти», - сказав Яременко.

Як повідомляв Укрінформ, 5 травня 2020 року на Херсонщині на адмінмежі з ТОТ АР Крим підписали меморандум про будівництво хабу на КПВВ «Чонгар».

Фото: khoda.gov.ua