На "Чонгарі" побудують хаб - підписали меморандум

На Херсонщині на адмінмежі з ТОТ АР Крим підписали меморандум про будівництво хабу на КПВВ «Чонгар».

Про це під час брифінгу 5 травня на КПВВ «Чонгар» заявив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Цей меморандум спрямований на реалізацію спільного проєкту органів центральної та місцевої виконавчої влади, Укрзалізниці та компанії «Сокар» для того, щоб тут, у сервісній зоні КПВВ «Чонгар» було реалізовано проєкт хабу, що буде спрямовано на забезпечення…отримання тих сервісів, які люди потребують під час перетину адмінкордону», - сказав Гусєв.

На адмінмежі з ТОТ АР Крим підписали меморандум про будівництва хабу на КПВВ «Чонгар» / Фото: пресслужба ОДА

Документ підписали віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр інфраструктури Владислав Криклій, голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв, в.о. голови правління Укрзалізниця Іван Юрик, а також представник “Сокар Енерджі Україна” Сергій Колеченко.

Як зазначив під час підписання меморандуму Олексій Резніков, після оновлення КПВВ виникло питання, а хто буде утримувати цей об’єкт, хто завершить роботу з облаштування сервісної зони, хто забезпечить роботу автовокзалу, нормальних перевізників. За його словами, виявив бажання допомогти відповідальний бізнес – компанія Socar з її високими стандартами сервісу.

«З’явилось по суті новостворене міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Зареєстровано державне підприємство «Реінтеграції та відновлення» - це вже офіційна назва цього підприємства. Це, скажімо, так, руки - ноги нашого міністерства і в цьому меморандумі мова йде про те, що після проведення всіх необхідних…заходів поступово до цього саме державного підприємства перейде цей об’єкт на баланс і воно буде займатися його експлуатацією», - зазначив Резніков.

«3 2017 року точилися розмови навколо важливості будівництва КПВВ «Чонгар» на адмінмежі з Кримом. Спільними зусиллями з Укрзалізницею проєкт був реалізований у рекордні терміни – всього за 2 місяці. І вже працює з листопада минулого року. Сьогодні разом з колегами ми підписали меморандум про співробітництво. На КПВВ «Чонгар» буде забезпечено можливості зручного та швидкого отримання необхідних послуг українцями. Росія як країна-агресор захоплює силою, а ми повертаємо людей турботою», - зазначив міністр інфраструктури Криклій, повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Також у рамках робочої поїздки запланований візит до Скадовського морського торговельного порту.

Як повідомили на брифінгу, реалізацію проєкту планують завершити восени.

Раніше на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом на КПВВ «Чонгар» були оновлені сервісна та режимна зони, Україна спільно з компанією Socar планує створити хаб для обслуговування громадян.

Як повідомлялося, українська влада пообіцяла, що до кінця 2020 року в сервісній зоні КПВВ «Чонгар», що на адмінкордоні між Херсонщиною та Кримом, з’явиться хаб із додатковими послугами.