На "Чонгарі" поновлять створення сервісного хабу

Поновлено процес створення сервісного хабу на КПВВ "Чонгар".

Про це інформує пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"У рамках міжвідомчої наради 7 квітня під головуванням віцепрем’єр-міністра Олексія Резнікова було обговорено поточний стан облаштування сервісних зон КПВВ "Чаплинка" і "Чонгар" на адміністративній межі з тимчасово окупованим Російською федерацією Кримом", - йдеться у повідомленні.

Нарада відбулася за участю представників Мінреінтеграції, Міністерства інфраструктури України, Херсонської ОДА, Представництва Президента України в АРК, АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Сокар Енерджі».

"Велику увагу було приділено саме пошуку ефективної фінансово-правової моделі створення сервісного хабу на КПВВ "Чонгар" за участю ТОВ "Сокар Енерджі", відмітили у міністерстві.

Втім, як повідомляють у Мінреінтеграції, низка формальних обставин призвела до фактичної зупинки проєкту 4 місяці тому. Так, було ускладнено залучення до облаштування КПВВ партнера у вигляді компанії "Сокар Енерджі", яка у рамках програми соціальної відповідальності була готова інвестувати у розбудову пілотного сервісного хабу на КПВВ "Чонгар".

"Під час дискусії були обговорені шляхи перезапуску проєкту створення сервісного хабу, в якому громадянам надаватиметься широкий спектр адміністративних, соціальних та інших послуг, з врахуванням можливості поширення уніфікованої моделі на КПВВ в Донецькій та Луганській областях", - зауважили у відомстві.

Уже наступного понеділка відбудеться повторна зустріч, на якій буде сформовано узгоджену дорожню карту руху за проєктом.

Як повідомляв Укрінформ з посиланням на голову Херсонської ОДА Юрія Гусєва, на КПВВ "Чонгар" завершено будівництво сервісної зони, але об’єкти не запущені, оскільки на "Чонгарі" планується реалізація хабу.