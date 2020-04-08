На

На "Чонгарі" поновлять створення сервісного хабу

Укрінформ
Поновлено процес створення сервісного хабу на КПВВ "Чонгар".

Про це інформує пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"У рамках міжвідомчої наради 7 квітня під головуванням віцепрем’єр-міністра Олексія Резнікова було обговорено поточний стан облаштування сервісних зон КПВВ "Чаплинка" і "Чонгар" на адміністративній межі з тимчасово окупованим Російською федерацією Кримом", - йдеться у повідомленні.

Нарада відбулася за участю представників Мінреінтеграції, Міністерства інфраструктури України, Херсонської ОДА, Представництва Президента України в АРК, АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Сокар Енерджі».

"Велику увагу було приділено саме пошуку ефективної фінансово-правової моделі створення сервісного хабу на КПВВ "Чонгар" за участю ТОВ "Сокар Енерджі", відмітили у міністерстві.

Втім, як повідомляють у Мінреінтеграції, низка формальних обставин призвела до фактичної зупинки проєкту 4 місяці тому. Так, було ускладнено залучення до облаштування КПВВ партнера у вигляді компанії "Сокар Енерджі", яка у рамках програми соціальної відповідальності була готова інвестувати у розбудову пілотного сервісного хабу на КПВВ "Чонгар".

Читайте також: На "Чонгарі" відкриють великий хаб для обслуговування громадян — Зеленський

"Під час дискусії були обговорені шляхи перезапуску проєкту створення сервісного хабу, в якому громадянам надаватиметься широкий спектр адміністративних, соціальних та інших послуг, з врахуванням можливості поширення уніфікованої моделі на КПВВ в Донецькій та Луганській областях", - зауважили у відомстві.

Уже наступного понеділка відбудеться повторна зустріч, на якій буде сформовано узгоджену дорожню карту руху за проєктом.

Як повідомляв Укрінформ з посиланням на голову Херсонської ОДА Юрія Гусєва, на КПВВ "Чонгар" завершено будівництво сервісної зони, але об’єкти не запущені, оскільки на "Чонгарі" планується реалізація хабу.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-