На "Чонгарі" відкриють великий хаб для обслуговування громадян — Зеленський

В оновленому пункті пропуску "Чонгар" на адмінкордоні Криму з Херсонською областю до кінця року відкриється великий хаб для обслуговування громадян з центром надання адміністративних послуг та іншими об'єктами.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у виступі на форумі Age of Crimea (Час Криму), присвяченому Дню кримського спротиву російській окупації, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Держава спільно з компанією Socar до кінця року відкриє на Чонгарі великий хаб для обслуговування громадян. Там буде повноцінний центр надання адміністративних послуг, зона відпочинку та інші дуже важливі об'єкти", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що багато громадян, які живуть в Криму або мають кримську реєстрацію, чекають на повернення до України, а те, що зараз з міркувань безпеки вони не кажуть про це вголос, не означає, що їх немає.

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"І вони повинні знати, що держава про них не забула. У попередні роки дійсно влада на кожному куточку заявляла про те, що Крим - це Україна, а в реальності кримчани отримують українські свідоцтва про народження через дуже складну судову процедуру, не можуть відкрити навіть рахунок у банку, Фінмоніторинг вносить їх до групи ризику, вони не мають шансів на кредит. Я вважаю, це неприпустимо і ганебно для України, для кожного українця. Шість років існують ці проблеми, але тільки зараз вони активно вирішуються урядом", - зазначив Президент.

Як повідомлялося, на адмінкордоні Криму з Херсонською областю 15 листопада було відкрито рух через оновлений пункт пропуску "Чонгар", де з 20 вересня велась реконструкція.

26 лютого в Україні проходять заходи з нагоди Дня опору Криму російській окупації.