КримSОS: у чат-боті прописали процедуру отримання свідоцтва про народження

Презентований в Укрінформі чат-бот для відповідей на найбільш поширені запитання кримчан про адміністративні послуги максимально полегшить процедуру отримання свідоцтв про народження дітей.

Про це на брифінгу в Укрінформі повідомила координатор громадської організації КримSОS Ольга Куришко.

"З 2016 року і до теперішнього часу запит на отримання свідоцтв про народження і смерть незмінний, він в топі при зверненні в нашу організацію. Тому при розробці чат-бота ми намагалися максимально просто прописати процедуру отримання українських документів з можливістю звернення до суду для їх отримання", - повідомила Куришко.

За її словами, це було важливо для авторів проєкту, оскільки в Україні сама процедура отримання свідоцтва про народження досить бюрократична, "вона повинна бути більш спрощеною, але поки умови законодавства такі".

Як повідомила координатор КримSОS, за даними міністерства юстиції за 2019 рік в Україні видано 3660 свідоцтв про народження громадянам, які проживають на окупованій території в Криму.

Тільки в одній Херсонській області винесено 1118 судових рішень про встановлення факту народження на окупованій території, що "свідчить про високий рівень завантаженості херсонських судів".

І все ж, зазначила Куришко, свідоцтва про народження українського зразка в окупованому Криму мають тільки 15% дітей, які народилися там у 2019 році.

"Російська Федерація, даючи статистику про народжених у Криму за 2019 році, повідомляє про цифру понад 23 тис. Якщо приблизно зіставити, лише близько 15% народжених у Криму дітей мають свідоцтва про народження, видані відповідно до українського законодавства ", - повідомила вона.

Глава громадської організації зазначила, що "це невтішна тенденція", проте кількість охочих отримати українські документи з кожним роком зростає.

"Це досить невтішна тенденція, і її можна пояснювати різними обставинами. Але ми відстежуємо ці цифри щороку, і щороку вони збільшуються. І це є підтвердженням бажання людей, які проживають в окупації, отримувати українські документи, звертатися, зокрема, за свідоцтвом про народження, оскільки це документ, необхідний потім для отримання паспорта громадянина України ", - додала Куришко.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим спільно зі своїми партнерами - громадською правозахисною організацією КримSОS і Українською Гельсінською спілкою - презентували чат-бот для кримчан, що відповідає на типові запитання щодо надання адміністративних послуг.