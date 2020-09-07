Адвокат Тимура Ібрагімова ставить під сумнів кваліфікацію російських "експертів"

Адвокат Тимура Ібрагімова Тарас Омельченко заявив, що заняття в релігійному закладі не можуть кваліфікуватися як терористична діяльність, а експерти, які стверджують протилежне, ставлять під сумнів свою кваліфікацію.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Кримська солідарність.

"Проводив релігійно-політичні пропагандистські заняття". Та хіба це кримінально карається? Люди збиралися в релігійному закладі, вивчали релігійні джерела і ділилися між собою тим, що вони прочитали. Може, це і халакати, але, по-моєму, це семінари, колоквіуми. Де тут пропаганда терористичної діяльності? Чи є проведення занять терористичною діяльністю? Якщо немає складу злочину, то це не може визнаватися терористичною діяльністю", - сказав Омельченко.

За його словами, всі представлені експертами записи розмов обвинувачених, у тому числі його підзахисного Ібрагімова, вирвані з контексту.

"На мій погляд, під загрозу поставлена експертна кваліфікація цих людей. І якщо експертиза з Башкирії каже, що бачить ознаки тероризму в розмовах, то інститут сходознавства дає протилежну точку зору", - зазначив адвокат.

Він спростував твердження сторони обвинувачення про те, що наявність у підозрюваного сім-карти МТС - єдиного в Криму оператора мобільного зв'язку - свідчить про його причетність до тероризму, заявивши, що "оперативний співробітник явно не розуміє, що в Криму відбувається".

"Адвокат розповів, що сім'ї в Криму скуповували сім-карти по кілька штук - відразу на всю сім'ю. Тоді потрібно запідозрити взагалі всіх, а не тільки Ібрагімова", - аргументував захисник.

Він також висловив здивування, в зв'язку з тим, що співробітник СБУ Артикбаєв, який свідчив у "справі" на стороні обвинувачення, "зміг перейти в ФСБ і свідчити іншій країні".

Як повідомлялося, у Південному окружному військовому суді в Ростові-на-Дону проходять дебати у "справі Хізб ут-Тахрір" (друга бахчисарайська група), в ході яких прокурор запросив обвинуваченим від 15 до 21 року позбавлення волі.

На останньому засіданні адвокати фігурантів справи заявили про необхідність відновлення судового слідства через відсутність достатніх доказів обвинувачення і неможливість озвучити аргументи невинуватості їх підзахисних.

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисараю. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Белялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір'яєв і Ернес Аметов.

21 травня 2018 року в Криму затримали координатора Кримської солідарності Сервера Мустафаєва та жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Всім восьми кримським татарам ФСБ Росії інкримінує участь у забороненій у Росії організації «Хізб ут-Тахрір».

15 листопада 2019 року Південний військовий окружний суд Ростова-на-Дону почав розглядати цю справу по суті.