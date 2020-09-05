В окупованому Криму за добу нарахували 119 випадків COVID-19

За даними окупаційної влади, минулої доби на Кримському півострові виявили 119 випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуку повідомляє Кримська правозахисна група.

Із загальної кількості 18 випадків зафіксовано у Севастополі, 101 - на решті території півострова. Також повідомляється про одного померлого за добу внаслідок зараження COVID-19.

Загалом, за даними місцевої «влади», від початку епідемії на Кримському півострові офіційно підтверджено 3280 випадків інфікування коронавірусом, у тому числі 69 летальних.

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Експерти Кримської правозахисної групи зауважують, що офіційна статистика щодо COVID-19 у регіоні істотно занижена, і ця тенденція зберігається з березня.