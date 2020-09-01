У Севастополі туристів з коронавірусом примусово госпіталізують

В окупований Крим і Севастополь продовжують прибувати туристи, які поширюють коронавірусну інфекцію.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на Фейсбук Кримської правозахисної групи.

«У Севастополі мають намір примусово госпіталізувати двох заражених на коронавірус туристів, які приїхали на відпочинок і відмовилися від медичної допомоги», - повідомляє КПГ з посиланням на «уряд» Севастополя.

За останню добу в місті зареєстровано п'ять нових випадків захворювання COVID-19. Серед хворих - троє місцевих жителів віком від 45 до 84 років і двоє туристів, які прибули до Севастополя, на них "Росспоживнагляд" подав позов до суду про їхню примусову госпіталізацію.

З початку року в Севастополі коронавірусною інфекцією заразилися 523 людини.

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У Криму за добу зареєстровано 58 нових випадків, одна людина померла.

З початку пандемії "владою" Криму підтверджено 2 511 випадків захворювання на COVID-19.

Всього в Криму і Севастополі на 1 вересня зареєстровано 3 034 випадки захворювання на COVID-19, померли 66 людей.

На думку експертів Кримської правозахисної групи, офіційна публічна статистика захворюваності на коронавірус на півострові занижена, оскільки не відображає даних про заражених у лавах російської армії і правоохоронних органів, а також пацієнтів з позалікарняною пневмонією.