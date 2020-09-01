Кандидат в президенти Білорусі Світлана Тихановська уточнила власну позицію щодо українського Криму, заявивши, що півострів «відійшов іншій державі» з порушенням міжнародного права.

Про це вона сказала в інтерв'ю LRT, передає Укрінформ.

«Коли я була претендентом в кандидати, або кандидатом у президенти, я озвучувала позицію, яка у нас прийнята в Білорусі, що Крим de jure український, а de facto - російський. Ми ж розуміємо, що існують міжнародні закони, і що Крим відійшов іншій державі всупереч цим законам», - сказала Тихановська.

При цьому вона уточнила, що «у нас завдання стоїть - з'ясувати ситуацію в Білорусі, те, що хвилює наш народ, - це нові, чесні вибори». «Ситуація з Кримом дуже складна, і у білорусів різні погляди на це питання, і ми б не хотіли, щоб це питання якось роз'єднало нас», - пояснює опозиційний кандидат в президенти Білорусі.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1% . Після цього Тиановська була змушена переїхати до Вільнюса.

За час протестів проти фальсифікації виборів силовики жорстко розганяли демонстрантів, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більш як 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Фото: TYT.BY