В Україні відкрили справу через обшуки в окупованому Криму

Слідчі поліції Криму відкрили кримінальне провадження за фактами незаконних обшуків в будинках кримських татар.

Про це інформує пресслужба МВС, передає Укрінформ.

“Під час моніторингу мережі Інтернет поліцейські виявили інформацію про проведення незаконних обшуків в будинках українських громадян. Сьогодні вранці в Нижньогірському та Совєтському районах, а також в місті Судак тимчасово анексованого півострова окупанти проводять обшуки в будинках громадянських журналістів та активістів на очах у їхніх малолітніх дітей”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, на момент обшуку в одному із помешкань знаходились дружина і четверо дітей, молодшому з яких - 2,5 місяці. Зазначається, що російські силовики приїхали на двох машинах моделі «Газель» без розпізнавальних знаків, а також автозаку, у якому перебувають співробітники ОМОНу.

Слідчі Головного управління поліції Криму дії окупаційної влади кваліфікували за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) Кримінального кодексу України.

Читайте також: Представництво Президента прокоментувало обшуки у кримських татар

Наголошується, що винним загрожує відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Автономної Республіки Крим.

Як повідомлялося, російська окупаційна влада у понеділок, 31 серпня, проводить чергові обшуки в будинках кримських татар в анексованому Криму.