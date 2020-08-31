Представництво Президента прокоментувало обшуки у кримських татар

Такі обшуки є черговим злочином окупаційної влади і продовженням системних злочинів з переслідування представників нелояльного кримськотатарського народу, повідомляє Укрінформ з посиланням на заяву Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим у Фейсбук.

«Ранкові обшуки у молодих кримськотатарських родин - черговий злочин окупаційної влади. Малолітні діти в цивілізованому світі не можуть прокидатися вранці від стуку у двері ФСБ РФ і купи озброєних людей тільки через те, що їх батьки є громадянськими журналістами та активістами. Росія намагається зробити з кожної незручної для режиму людини екстреміста. А солідарність це те, що їх дратує найбільше. Обшуки є продовженням системних злочинів по переслідуванню представників нелояльного кримськотатарського народу» - підкреслила заступник постійного представника Президента України в АР Крим Таміла Ташева.

У Представництві Президента України в АР Крим засудили дії окупаційної адміністрації по переслідуванню громадян України з громадською позицією, та нагадали, що документують кожен випадок і долучають інформацію про політично вмотивовані переслідування до переліку злочинів Російської Федерації, що вчиняються на території тимчасово окупованого Кримського півострова.

За даними Представництва, у понеділок рано вранці в Нижньогірському, Судакському і Совєтському районах Криму проходять обшуки в будинках кримських татар.