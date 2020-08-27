Крим слід називати не анексованим, а окупованим - правозахисниця

В українській суспільно-політичній термінології слід відмовитися від поняття "анексований Крим" і вживати термін "окупований Крим".

Таку думку висловила керівник Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник на круглому столі в Укрінформі "Свобода вираження поглядів на окупованих територіях. Виклики для журналістів".

"Насправді, згідно з міжнародним правом і реальними подіями в Криму, – це є не анексована, а окупована територія. Росія спробувала анексувати Крим, ухваливши для цього свій відповідний закон, але це не означає, що ми визнали Крим російським. Тобто самої анексії Криму, включення Криму до Росії не відбулося. Так само міжнародна спільнота дотримуються невизнання анексії, бо Крим є частиною України як держави", - зазначила Скрипник.

На її думку, термін "анексований Крим" закладає в суспільній свідомості визнання окупації, і це приклад помилкової термінології, яку використовують українські медіа.

"Це дуже важливо, бо ми говоримо про формування суспільної думки, яка натомість впливає на державну владу й навпаки. А чиновники дуже часто припускаються тих же помилок у лексиці й термінології, які вони використовують", - наголосила правозахисниця, вважаючи, що протидіяти російській пропаганді слід насамперед, використовуючи правильну термінологію.

Ця та інші рекомендації лягли в основу посібника для працівників медіа "Крим у контексті окупації", який від імені Кримської правозахисної групи представила Скрипник на круглому столі.

Зазначимо, що анексія - це насильницьке приєднання державою всієї або частини території іншої держави в односторонньому порядку. Міжнародне право тлумачить анексію як один із видів агресії, що спричиняє міжнародно-правову відповідальність. Водночас анексію слід відрізняти від окупації, яка сама по собі не призводить до зміни юридичної належності території.