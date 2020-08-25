Крим може отримати воду за однієї умови — Кравчук

Материкова Україна зможе дати воду людям в окупованому Криму, якщо там буде гуманітарна катастрофа.

Таку думку висловив керівник української делегації у ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук в інтерв’ю Українському радіо, повідомляє Укрінформ.

"В Криму живуть українці, і якщо раптом якась гуманітарна катастрофа трапиться, яка пов'язана з водою, то можемо дати людям воду", - сказав Кравчук, уточнивши, що йдеться про подачу води тільки для жителів півострова.

Водночас Україна не погодиться давати воду промисловим підприємствам і військовим базам півострова, наголосив Кравчук. "Там, кажуть, є можливість дати воду людям, але не наливати підприємствам, військовим базам та таке інше", – додав він.

Перший президент України нагадав, що відповідно до міжнародного права, країна, яка захопила територію, тобто окупант, відповідає за забезпечення захопленої території усім необхідним, і водою у тому числі.

Як повідомляв Укрінформ, на початку липня Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що питання відновлення водопостачання через Північно-Кримський канал на порядку денному наразі не стоїть.

Раніше віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Україна може поновити постачання води до Криму тільки після деокупації півострова. Водночас на думку голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, питання подачі води в окупований Крим для президента РФ Володимира Путіна може стати приводом для розширення агресії.