Велика кількість води у Криму йде на потреби військових РФ — Джелялов

Величезна кількість води в окупованомуму Криму йде на потреби російських, військових.

Про це, як передає Укрінформ, повідомив заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов у програмі «Насправді: Крим» на телеканалі «ДОМ».

На його думку, щоб повноцінно забезпечити Крим водою, необхідна вода з Північно-Кримського каналу.

«Я маю на увазі забезпечити в тій кількості, яка була до 2014 року. Зрозуміло, що Крим існував, жив і розвивався і до будівництва цього каналу, тільки це був зовсім інший Крим. І тому тут просто необхідно розуміти, що у Криму хоче робити нинішня влада. Ми знаємо, що величезна кількість води йде на потреби військових, будівництва тієї ж траси «Таврида». Тому тут постає питання, а на що сьогодні витрачається вода, яка у Криму власне є, ті невеликі резерви, які Крим має?», - сказав він.

Джелялов вважає, що це свідчить про те, що в очах місцевої влади жителі Криму і їхні потреби не завжди знаходяться на першому місці. «Та акція з прокладки труб дійсно покликана, на мій погляд, продемонструвати якусь турботу. Хоча насправді турботою було б повернути Крим власне Україні, щоб Україна, як і раніше, могла забезпечити всім необхідним, в тому числі й дніпровською водою, Кримський півострів», - зазначив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу.

За його словами, зменшення горизонту підземної прісної води може привести до серйозних наслідків у Криму.

«Природно, кримська влада вже не перший рік шукає вихід із ситуації з водою, при цьому, за словами екологів, завдаючи Кримському півострову дуже серйозної екологічної шкоди. Тому що всі ці роки воду викачували з надр Кримського півострова, тим самим приводячи до засолення, до зменшення горизонту підземної прісної води. Зрештою, це може призвести до дуже серйозних наслідків і для сільського господарства, і взагалі для якісної води, питної мається на увазі. Були спроби опріснення морської води. Про це у принципі говорять експерти, говорять обережно. Деякі чиновники дозволяють собі дуже акуратно висловлюватися. Але всі вони ведуть до одного висновку - без повноцінної подачі води через Північно-Кримський канал вирішити водне питання у Криму просто на даний момент не вдасться», - заявив Джелялов.

Як повідомляв Укрінформ, раніше член Меджлісу кримськотатарського народу, голова Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв заявив, що потреба збройних сил країни-окупанта у водних ресурсах залишається однією з основних передумов для вторгнення Росії в Україну з Криму.

Проблеми з водою почалися у Криму після анексії півострова Росією у 2014 році, коли Україна припинила поставки Північно-Кримським каналом.