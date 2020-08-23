У Пирогові проходить open air "Кримський дім об’єднує серця"

До Дня Державного Прапора та Дня Незалежності на співочій галявині Національного музею народної архітектури та побуту України «Пирогів» проходить четвертий open air «Кримський дім об’єднує серця».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Кримський дім у Фейсбук.

Серед запрошених гостей голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. На сцені open air виступають ансамбль «Мусафір» та співачка Ленара Османова, ансамбль народного танцю «КИЇВ» та солісти вокального гурту «Ad libitum», вокально-хореографічний ансамбль Кримськотатарського культурного центру «Кримська родина», хореографічний колектив Кримського дому «Кунеш». На завершення концерту пролунає джазова музика від «Тріо Усеїна Бекірова».

Також для гостей працює зона майстер-класів: приготування кримськотатарської кави, ебру - малювання по воді, гончарне мистецтво, розпис хною та майстер-класи від українських майстрів.

Фото: Кримський Дім, Фейсбук