Адмінмежу з окупованим Кримом за добу перетнули 358 осіб

За добу адміністративну межу з тимчасово окупованим Кримом перетнули 358 громадян.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пост на сторінці Херсонського прикордонного загону у Фейсбуці.

"Протягом минулої доби через адмінмежу з тимчасово окупованим Кримом прослідували 358 громадян, з яких 201 на тимчасово окуповану територію та 157 на материкову частину України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у взаємодії з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, представництвом Президента в Автономній Республіці Крим та уповноваженого Верховної Ради з прав людини в АРК та місті Севастополь прикордонники прийняли окремі рішення та пропустили 52 громадян з гуманітарною метою.

Прикордонники нагадують, що наразі КПВВ "Каланчак", "Чаплинка" та "Чонгар" працюють в обмеженому режимі.

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Як повідомлялося, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів, з 08.00 9 серпня роботу КПВВ на адмінмежі з півостровом тимчасово призупинено з метою запобігання поширенню в Україні хвороби COVID-19. В'їзд та виїзд із тимчасово окупованого Криму закрито до 30 серпня.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров 9 серпня повідомляв, що на КПВВ "Каланчак" утворилася величезна черга у бік материка.