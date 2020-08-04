Історія кримських татар українською: стартував збір коштів на аудіокнигу

На платформі «Велика Ідея» стартувала кампанія спільнокошту проєкту «Світи. Народи. Історія кримських татар».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Читомо.

«Це буде перша аудіокнига українською мовою за друкованим виданням у 4-х томах історика, делегата Курултаю кримськотатарського народу ІІ скликання Валерія Возгріна», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, історик працював над книгою впродовж 25 років. До видання увійшли дослідницькі матеріали автора (з історії, побуту, традицій кримських татар від найдавніших часів), архівні документи та нариси зарубіжних істориків-мандрівників минулого.

Аудіокнига стане початком масштабного проєкту перекладу праці «Історія кримських татар» українською мовою.

У межах проєкту буде здійснено: переклад українською мовою літературно-історичного матеріалу, редагування, аналіз, дослідження та відбір найважливіших сторінок перекладених текстів із 4-х томів книги «Історія кримських татар»; запис, зведення і саундмастеринг аудіокниги; створення візуального стилю проєкту та онлайнсторінки (формат блог-стаття з аудіофайлами книги, текстовими, фото- та відеоматеріалами, ілюстраціями); реєстрація профайлів та завантаження аудіокниги на аудіо- та відеохостинги для загального доступу; кастинг з метою пошуку бренд-голосу аудіокниги та запис окремих уривків, які читатимуть лідери думок, що небайдужі до історії кримських татар; проведення промокампанії.

Після створення аудіокнигу буде викладено на відеохостингу Youtube, сайті інтернет-архіву Archive org, аудіомайданчиках: soundcloud, mixcloud, itunes, google play (згідно з правилами користування ресурсами).

Підтримати проєкт можна за посиланням.

Як зазначається на сайті платформи «Велика Ідея», станом на 4 серпня зібрано 7 745 грн з необхідних 140 тисяч грн. До закінчення збору залишилось 95 днів.