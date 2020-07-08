Кримські татари у Сімферополі вимагали від Аксьонова вибачень за "терористів"

У Сімферополі кілька десятків кримських татар зібралися під будівлею окупаційного уряду Криму з вимогою зустрічі з "главою" Криму Сергієм Аксьоновим, у зв'язку з його коментарями про останні масові затримання та обшуки в будинках кримських мусульман.

Пряму трансляцію з місця події вела Кримська солідарність.

"Ми вимагаємо, щоб Сергій Аксьонов вийшов до нас і вибачився за свої слова, якими він чорнить кримськотатарський народ і називає невинних людей терористами", - сказав один з кримських татар.

"Представники влади", які вийшли до людей, повідомили, що Аксьонова немає в будівлі "уряду", але він нібито готовий найближчими днями зустрітися "з п'ятьма представниками кримських татар".

Як відомо, напередодні на своїй сторінці в Facebook Аксьонов подякував представникам ФСБ та інших силових відомств в окупованому Криму за те, що вони "припинили діяльність осередку забороненої в Російській Федерації міжнародної терористичної організації "Хізб ут-Тахрір" і захистили кримчан "від загрози екстремізму й тероризму".

"Затримано 7 осіб - 3 ватажків і 4 рядових активних учасників. Це частина системної роботи по боротьбі з екстремізмом і тероризмом, яку дуже послідовно і професійно ведуть наші правоохоронні органи", - написав глава окупаційної влади.

Як повідомляв Укрінформ, 7 липня в Криму пройшли масові обшуки в будинках семи кримських мусульман, які проживають у Бахчисарайському, Красногвардійському, Сімферопольському районах та м. Алушта, з подальшим їх затриманням. Частина затриманих рішенням Київського районного "суду" м.Сімферополь арештована.

Фото: Кримська солідарність