"Літачки для Валентина": у Києві провели акцію підтримки політв'язня Вигівського

У центрі Києва до Дня народження українського політв'язня Валентина Вигівського пройшла акція підтримки "Літачки для Валентина".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з місця події.

До заходу долучилися колишні політв'язні Володимир Жемчугов та Олег Сенцов.

Акція "Літачки для Валентина Вигівського" на Майдані Незалежності / Фото: Геннадій Мінченко. Укрінформ

"Та система зроблена для того, щоб принижувати, щоб ламати. Він не ламається, це приклад для всіх нас справжнього громадянина, справжнього чоловіка. Я дуже сподіваюся, що всі наші хлопці, Валік, повернуться додому", - виступив на акції Сенцов.

Близько 20 активістів розписали побажаннями ув'язненому українцю паперові літачки, неподалік Майдану Незалежності учасники акції підтримки розтягнули символічну стрічку із паперовими літачками та написом "Free Vyhivskyi".

"Ось я тримаю в руках літачок із побажаннями, і ми всі чекаємо, щоб Валентин Вигівський якнайшвидше повернувся додому, чекаємо вже на той літачок, який приземлиться в "Борисполі"", - додала співорганізатор акції, голова правління Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук.

Як повідомляв Укрінформ, Валентина Вигівського засудили до 11 років ув’язнення суворого режиму. 17 вересня 2014 року він поїхав до Криму на виставку авіації. Тільки за місяць його родичам повідомили про те, що на вокзалі в Сімферополі Валентина затримали співробітники ФСБ спільно з "кримською самообороною". Згодом йому було висунуто обвинувачення у "шпигунстві".

3 серпня Вигівському виповнилося 37 років.

Правозахисний центр "Меморіал" визнав його політв'язнем.