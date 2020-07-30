Окупанти забрали землю майже в 4000 кримчан - правозахисник

В окупованому Криму відбуваються масові та систематичні порушення прав власності громадян України.

Про це на пресконференції в Києві заявив експерт Регіонального центру прав людини Роман Мартиновський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Під час проведеної роботи нам вдалося ідентифікувати 3952 особи, яких ми вважаємо потерпілими від порушення права власності на території окупованого Криму», - зазначив Мартиновський.

За його словами, йдеться про кримчан, у яких вилучили земельні ділянки, отримані ними до окупації півострова.

Як зазначив правозахисник, позбавлення права власності громадян у Криму відбувалося «на основі того, що окупаційна влада взяла на себе функцію перевірки законності надання цих земельних ділянок у власність громадянам України, отриманих ними в період з 2008 до 2010 року».

За словами Мартиновського, у кримчан вилучалися ділянки, призначені як для будівництва індивідуального житла, так і для садівництва, сільськогосподарських робіт, ведення фермерського господарства.

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Крім того, повідомив юрист, експертами Регіонального центру прав людини ідентифіковано 170 осіб, щодо яких були ухвалені рішення «судів» про руйнування їх нерухомості.

Зокрема, зазначив він, «така ситуація в деяких випадках торкнулася й інтересів малолітніх дітей».

«Наприклад, у сім'ї, де дві неповнолітні дитини, були порушені права власності на реконструйоване майно, яке влада Ялти вирішила знести - і виконала своє рішення», - повідомив Мартиновський.

Він наголосив, що найбільше порушень прав власності зафіксовано в Севастополі та Ялті.

«Це зрозуміло - в Ялті багато зруйнованого майна на дуже привабливих земельних ділянках», - зазначив експерт.

За його словами, тільки в Балаклавському районному «суді» Севастополя двома «суддями» було ухвалено 1500 рішень, які порушують права власності кримчан.

Основним аргументом при ухваленні таких рішень «суди» називають «незаконність передачі земельних ділянок уповноваженими органами України».

Окупаційні суди аргументують свої рішення відсутністю оригіналів необхідних документів в архівах Криму, а також прийнятими після 2014 року рішеннями про віднесення тих чи інших земель до «особливої ​​категорії».

«Фактично в більшості таких випадків окупаційна влада порушує принципи міжнародного права, які свідчать про неприпустимість оцінки рішень державних органів однієї держави судами іншої держави», - резюмував Мартиновський.

Як відомо, збройна агресія Росії проти України розпочалася 20 лютого 2014 року з окупації Кримського півострова.

16 березня 2014 року відбувся «референдум», за результатами якого Росія заявила про включення Криму і Севастополя до свого складу.

Світова спільнота не визнала результатів голосування на «референдумі» і запровадила санкції проти Росії.