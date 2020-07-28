Будівництво кораблів РФ у Керчі порушує суверенітет України й міжнародне право - ЄС

Закладення двох нових бойових кораблів на суднобудівному підприємстві у Керчі є ще одним фактом порушення Росією суверенітету та територіальної цілісності України та свідченням мілітаризації Криму Російською Федерацією.

Про це йдеться у заяві речника ЄС, яка оприлюднена 28 липня на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«Триваючі зусилля Російської Федерації підірвати суверенітет та територіальну цілісність України, які супроводжуються подальшими спробами насильницької інтеграції незаконно анексованого Криму і Севастополя до Росії, є порушенням міжнародного права. Нещодавня церемонія з нагоди закладення двох штурмових кораблів у Керчі є ще одним очевидним кроком у продовженні мілітаризації півострова, що має суттєвий негативний вплив на регіональну безпеку у Чорному морі», - йдеться у документі.

У заяві речника підкреслюється, що ще однією причиною для занепокоєння для Євросоюзу є обмеження свободи руху для громадян України до Криму та у зворотному напрямку.

«Доступ до материкової України та право на повернення до місця проживання має бути забезпеченим безумовно та не має потребувати наявності російських паспортів. Європейський Союз далі очікуватиме, що Росія припинить всі порушення міжнародного законодавства на Кримському півострові. Європейський Союз є непохитним у підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів», - йдеться у заяві Євросоюзу.

Як повідомлялося, 20 липня на заводі «Залив» у місті Керч на окупованому Росією Кримському півострові відбулася церемонія закладення корпусів двох десантних кораблів-вертольотоносців. Церемонія відбулася за участі президента РФ Володимира Путіна, який пообіцяв нові військові замовлення для оборонних підприємств окупованого Криму.

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За повідомленнями російських ЗМІ, на будівництво двох вертольотоносців Росія має намір витратити близько 100 мільярдів рублів. Ці кораблі інколи називають російським аналогом французьких «Містралей», продаж яких Росії було скасовано через її агресію проти України та ймовірний негативний вплив таких кораблів на регіональну безпеку в Чорному морі.