У Криму прощаються із загиблим сином політв'язня Сулейманова

В окупованому Криму проходить похорон загиблого 26 липня 3-річного Муси Сулейманова - сина політв'язня Руслана Сулейманова. Батька хлопчика, що утримується в сімферопольському СІЗО, на похороні немає.

Про це в прямому ефірі в Facebook повідомляє Кримська солідарність.

«Батько Муси Сулейманова не може взяти участь у похороні свого сина, так як він перебуває в сімферопольському СІЗО-1, - повідомляє Кримська солідарність.

За інформацією Кримської солідарності, люди продовжують прибувати в село Строганівка під Сімферополем, де проходить похорон дитини. Вони очікують біля будинку Сулейманових, куди вранці в понеділок привезли тіло дитини.

Люди висловлюють співчуття родині та чекають, щоб попрощатися з дитиною.

Муса Сулейманов за рішенням родини буде похований на кладовищі в селищі (Васієт) Строганівка, там же, де живе сім'я Сулейманових.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський в телефонній розмові з Путіним порушив питання звільнення кримського татарина Руслана Сулейманова - політв'язня, який перебував у слідчому ізоляторі в анексованому Криму, - в зв'язку з трагічною загибеллю його трирічного сина.

Тіло зниклого 24 липня трирічного Муси Сулейманова знайшли в зливний ямі поруч з будинком. Офіційно цю інформацію підтвердило підконтрольне Кремлю МНС Криму.

Батько загиблого хлопчика Руслан Сулейманов - учитель фізики, громадський журналіст і стример громадської організації Кримська солідарність.

У лютому 2017 року Руслан Сулейманов був затриманий біля будинку, де проводився обшук кримських татар і відбував адміністративний арешт - 5 діб за нібито несанкціонований мітинг. Тоді відносно Руслана незаконно провели примусове дактилоскопування, фотофіксацію, ботоскопію, були відібрані зразки слини на ДНК.

15 жовтня 2017 він брав участь в одиночному пікеті на підтримку заарештованих кримських татар, пізніше був обвинувачений в адміністративному правопорушенні і оштрафований на 10 000 рублів (3865 грн).

27 і 28 березня 2019 року в окупованому Криму російські силовики провели масові обшуки і затримання кримських татар, більшість з яких - активісти «Кримської солідарності». Всього було затримано і заарештовано 24 людини, які стали фігурантами другої сімферопольської групи «справи Хізб ут-Тахрір». Сулейманов був заарештований за підозрою в «організації діяльності терористичної організації». Політв'язню загрожує до 20 років позбавлення волі.

Фото: Facebook / Кримська солідарність