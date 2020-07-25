В окупованому Криму нарахували 21 новий випадок COVID-19

За минулу добу коронавірусна інфекція підтверджена у 21 мешканця окупованого Криму.

Про це повідомляє у Facebook Кримська правозахисна група з посиланням на «МОЗ» Криму.

«За минулу добу в Криму зареєстровано 21 випадок захворювання на COVID-19», - йдеться в повідомленні.

Про нові випадки коронавірусної інфекції в Севастополі окупаційна влада міста не повідомляє.

Загалом від початку епідемії у Криму і Севастополі COVID-19 виявлений у 1389 осіб, 39 хворих померли.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 25 липня в Україні (без урахування окупованих територій) лабораторно підтверджено 63 929 випадків COVID-19, з них за останню добу – 1106. Протягом доби зафіксовано 29 летальних випадків, одужали 611 пацієнтів.