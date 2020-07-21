Окупанти в Криму знищили українські ЗМІ, але їх замінили громадські журналісти – Семена

Після окупації Криму Росією на півострові була знищена мережа українських ЗМІ, але на їх місце прийшли громадські журналісти, які продовжують розповідати Україні і світові про те, що сьогодні відбувається в Криму.

Про це у вівторок в Укрінформі на пресконференції «НЕсвобода слова на тимчасово окупованих територіях України» розповів журналіст видання "Радіо.Свобода" Микола Семена.

"Мережа українських журналістів була ліквідована, на наше місце прийшли громадські журналісти, які передавали стріми з усіх подій, обшуків і мітингів, і які в результаті постраждали ще більше, ніж професійні журналісти. Я думаю, що повністю припинити потік інформації з Криму в українські ЗМІ все одно не вдасться, тому що на місце тих громадських журналістів, яких заарештували і засудили, приходять нові люди, які не бояться, що вони будуть репресовані. І інформація все одно надходить", - сказав Семена.

За його словами, сьогодні всі разом журналісти - і професійні, і громадянські - роблять спільну справу, щоб "Україна і світ знали про те, що в Криму відбуваються репресії і переслідування свободи слова".

Як зазначив Семена, до окупації у Криму було зареєстровано 1500 засобів масової інформації, після 2014 року їх залишилося 150.

"Тобто джерел інформації в Криму зменшилося в 10 разів", - підкреслив журналіст.

Він розповів, що коли в березні 2014 року в Сімферополі було створено корпункт Радіо Свободи, через кілька днів над дверима корпункту з'явилася камера, яка реєструвала всіх відвідувачів.

"З часом ми змушені були відмовитися від цього корпункту, відкрили його в іншому місці, але і там ми відчували, що за нами стежать. Після цього ми стали працювати у віддаленому режимі. Але коли в Криму розформували батальйон кібервійськ, ми стали розуміти, що рано чи пізно ми всі будемо відслідковані і за нами рано чи пізно прийдуть. Я особисто зміг протриматися ще два роки", - розповів Семена.

Проти журналіста було відкрито кримінальну справу.

"І це при тому, що до 2014 року в Криму одночасно працювали, маючи однакові права, і українські і російські журналісти, і без будь-яких обмежень поширювалися російські газети і транслювалося російське телебачення", - сказав він.

Після 2014 року, зазначив Семена, будь-які можливості передачі інформації до Києва з Криму, були перекриті, "тому що, по-перше, у нас не було ніякого досвіду і можливості конспіративної роботи, і це не було нашою метою, так як журналіст повинен працювати відкрито".

Крім того, повідомив Семена, "влада" Криму заборонила надавати будь-яку інформацію українським журналістам і навіть влаштовували показові звільнення тих керівників, які контактували з представниками українських ЗМІ.

Микола Семена - заслужений журналіст України, стосовно нього в окупованому Криму порушили кримінальну справу за нібито публічні заклики до порушення територіальної цілісності Росії. Приводом стала його публікація про громадянську блокаду півострова на сайті Крим.Реалії.

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22 вересня 2017 року Залізничний районний "суд" Сімферополя засудив журналіста до двох з половиною років умовно з випробним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю. У грудні того самого року Верховний "суд" Криму частково пом'якшив вирок Семені в частині додаткового покарання, скоротивши термін заборони займатися публічною діяльністю.

Через проблеми зі здоров'ям Семена потребував кваліфікованого лікування, яке не могло бути йому надано в Криму. Але виїхати до Києва йому не дозволили.

28 січня 2020 року Семена отримав постанову про дострокове припинення випробного терміну і зняття з нього судимості. 18 лютого він виїхав з Криму і 19 лютого прибув до Києва.