Окупанти в Криму знищили українські ЗМІ, але їх замінили громадські журналісти – Семена
Про це у вівторок в Укрінформі на пресконференції «НЕсвобода слова на тимчасово окупованих територіях України» розповів журналіст видання "Радіо.Свобода" Микола Семена.
"Мережа українських журналістів була ліквідована, на наше місце прийшли громадські журналісти, які передавали стріми з усіх подій, обшуків і мітингів, і які в результаті постраждали ще більше, ніж професійні журналісти. Я думаю, що повністю припинити потік інформації з Криму в українські ЗМІ все одно не вдасться, тому що на місце тих громадських журналістів, яких заарештували і засудили, приходять нові люди, які не бояться, що вони будуть репресовані. І інформація все одно надходить", - сказав Семена.
За його словами, сьогодні всі разом журналісти - і професійні, і громадянські - роблять спільну справу, щоб "Україна і світ знали про те, що в Криму відбуваються репресії і переслідування свободи слова".
Як зазначив Семена, до окупації у Криму було зареєстровано 1500 засобів масової інформації, після 2014 року їх залишилося 150.
"Тобто джерел інформації в Криму зменшилося в 10 разів", - підкреслив журналіст.
Він розповів, що коли в березні 2014 року в Сімферополі було створено корпункт Радіо Свободи, через кілька днів над дверима корпункту з'явилася камера, яка реєструвала всіх відвідувачів.
"З часом ми змушені були відмовитися від цього корпункту, відкрили його в іншому місці, але і там ми відчували, що за нами стежать. Після цього ми стали працювати у віддаленому режимі. Але коли в Криму розформували батальйон кібервійськ, ми стали розуміти, що рано чи пізно ми всі будемо відслідковані і за нами рано чи пізно прийдуть. Я особисто зміг протриматися ще два роки", - розповів Семена.
Проти журналіста було відкрито кримінальну справу.
"І це при тому, що до 2014 року в Криму одночасно працювали, маючи однакові права, і українські і російські журналісти, і без будь-яких обмежень поширювалися російські газети і транслювалося російське телебачення", - сказав він.
Після 2014 року, зазначив Семена, будь-які можливості передачі інформації до Києва з Криму, були перекриті, "тому що, по-перше, у нас не було ніякого досвіду і можливості конспіративної роботи, і це не було нашою метою, так як журналіст повинен працювати відкрито".
Крім того, повідомив Семена, "влада" Криму заборонила надавати будь-яку інформацію українським журналістам і навіть влаштовували показові звільнення тих керівників, які контактували з представниками українських ЗМІ.
Микола Семена - заслужений журналіст України, стосовно нього в окупованому Криму порушили кримінальну справу за нібито публічні заклики до порушення територіальної цілісності Росії. Приводом стала його публікація про громадянську блокаду півострова на сайті Крим.Реалії.
22 вересня 2017 року Залізничний районний "суд" Сімферополя засудив журналіста до двох з половиною років умовно з випробним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю. У грудні того самого року Верховний "суд" Криму частково пом'якшив вирок Семені в частині додаткового покарання, скоротивши термін заборони займатися публічною діяльністю.
Через проблеми зі здоров'ям Семена потребував кваліфікованого лікування, яке не могло бути йому надано в Криму. Але виїхати до Києва йому не дозволили.
28 січня 2020 року Семена отримав постанову про дострокове припинення випробного терміну і зняття з нього судимості. 18 лютого він виїхав з Криму і 19 лютого прибув до Києва.