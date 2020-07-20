Меджліс звернувся до світу щодо поїздок Путіна в окупований Крим

Поблажливе ставлення світової спільноти, у тому числі західних країн, до поїздок президента РФ Володимира Путіна в анексований Крим заохочує подальшу агресію Кремля проти своїх сусідів.

Про це голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив в ефірі Радіо Крим.Реалії.

«Меджліс виходить з того, що поблажливість до дій президента Росії та інших російських посадових осіб, які спрямовані проти територіальної цілісності інших держав, є практично заохоченням російської агресії проти своїх сусідів», - наголосив Чубаров.

За його словами, поїздка Путіна до Криму найменшою мірою пов'язана із закладкою кораблів ВМФ Росії.

Чубаров зазначив, що Путін демонструє світу, що він не буде дотримуватися норм міжнародного права. Глава Меджлісу додав, що своєю поїздкою Путін також хоче послати «певні меседжі» жителям Росії.

На сторінці Чубарова у Facebook зазначається, що Меджліс кримськотатарського народу звернувся до ООН, Європейського парламенту, ПАРЄ, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї ОЧЕС, урядів і парламентів держав із закликом вжити додаткових суворих економічних, політичних та дипломатичних заходів, аби примусити Росію до звільнення окупованих територій України, зокрема Криму та Севастополя.

Як повідомлялося, Путін прибув у понеділок, 20 липня, в анексований Крим, щоб у Керчі взяти участь у церемонії започаткування будівництва бойових кораблів для ВМФ Росії.

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МЗС України висловило протест у звязку з цим візитом Путіна, вкотре засудивши заходи Росії щодо мілітаризації Криму. У дипломатичному відомстві наголосили, що такі дії загрожують безпеці в регіоні.

Посольство США в Україні також заявило про неприпустимість будівництва військових кораблів Росії на анексованій території Криму.