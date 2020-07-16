Шведське головування в ОБСЄ: Врегулювання в Україні має включати і Крим

Швеція під час свого головування у ОБСЄ у 2021 році продовжить працювати над політичним врегулюванням конфлікту в Україні відповідно до зобов'язань ОБСЄ та на основі поваги до територіальної цілісності й суверенітету України у межах міжнародно визнаних кордонів, що включають АР Крим та Севастополь.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Швеції Роберт Ридберг під час презентації пріоритетів Шведського головування на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Найбільш кричущим та недавнім викликом європейському порядку безпеки є те, що тут у Відні часто називають як "криза в та навколо України" або ж, скоріш, як це було описано під час Щорічної конференції з огляду питань безпеки в червні, "події стосовно України". Будучи головою, ми продовжуватимемо спиратися на зусилля наших попередників у пошуку стійкого політичного врегулювання конфлікту відповідно до принципів та зобов'язань ОБСЄ. Це має бути на основі повної поваги до суверенітету, територіальної цілісності, єдності та незалежності України у межах її міжнародно визнаних кордонів, тобто, включаючи Крим та Севастополь", - заявив він.

При цьому заступник глави МЗС Швеції вказав на важливе значення у цьому плані роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, Тристоронньої контактної групи та тісної співпраці з Нормандським форматом.

Крім того, Шведське головування докладатиме зусилля з врегулювання конфліктів у Грузії та Нагірному Карабасі, а також до процесу врегулювання у Придністров'ї.

"Здійснення внеску у врегулювання конфліктів у регіоні ОБСЄ буде серед головних пріоритетів нашого порядку денного", - заявив Ридберг.

З метою забезпечення стабільного та стійкого регіону Шведське головування буде тісно співпрацювати з польовими місіями ОБСЄ, які є "центральним інструментом, який робить ОБСЄ по-справжньому тією унікальною безпековою організацією, якою вона є".

У своєму виступі заступник глави МЗС Швеції також нагадав країнам-учасницям, що "настав час жити у відповідності до спільних зобов’язань, закладених у Гельсінському заключному акті та Паризькій хартії 1990 року".

У політико-військовому вимірі Шведське головування в ОБСЄ просуватиме далі програму "Жінки, мир та безпека" та підтримувати дискусії щодо модернізації Віденського документа з метою підвищення транспарентності та зміцнення довіри між державами у військових питаннях.

В економічному та екологічному вимірах ОБСЄ Швеція зосередиться на участі жінок в економіці, боротьбі з корупцією та зміцненні належного врядування, протидії екологічним викликам, а також створення умов для сталого зростання і розвитку в умовах виходу з пандемії COVID19.

У людському вимірі увага буде зосереджена на праві на свободу вираження поглядів та свободі ЗМІ, а також на демократичних процесах та просуванні прав людини, основних свобод та демократії.

Як повідомлялося, головування в ОБСЄ відбувається на ротаційній основі країнами-учасницями протягом року. У 2020 році головує Албанія, з 1 січня 2021 року функції головування перейме на себе Швеція.