Норвегія в ООН дотримуватиметься принципової позиції щодо окупації Криму — посол

Норвегія займає принципову позицію щодо окупації Росією Криму та дотримуватиметься її під час засідань Радбезу ООН.

Про це заявив посол Норвегії в Україні Уле Тер’є Хорпестад під час зустрічі з першою заступницею міністра закордонних справ Еміне Джапаровою, повідомляє пресслужба МЗС.

“Вітаючи Норвегію з обранням до складу непостійних членів Ради Безпеки ООН, Еміне Джапарова висловила сподівання, що норвезька сторона у рамках діяльності в Раді Безпеки ООН і надалі дотримуватиметься активної позиції на підтримку України”, - йдеться в повідомленні.

Уле Тер’є Хорпестад заявив, що Норвегія займає принципову позицію щодо окупації Росією Криму.

За його словами, "для Норвегії міжнародне право є дороговказом, яким Осло керуватиметься у Раді Безпеки ООН".

Джапарова під час зустрічі зазначила, що "так зване "голосування" за поправки до Конституції Російської Федерації на території тимчасово окупованої АР Крим і м.Севастополь є черговим актом порушення міжнародного права не тільки тому, що країна стає ще більш авторитарною через термін повноважень президента і спробу конституційно закріпити злочин окупації Криму, але і тому, що національне право в Росії тепер має вищу силу над міжнародним".

Посол наголосив, що, на переконання норвезької сторони, незаконна спроба Росії анексувати Крим та її агресія на сході України є грубими порушеннями міжнародного права, тому міжнародні санкції, до яких приєдналася і Норвегія, є логічним наслідком таких дій Кремля.

Читайте також: ЄС засудив російські паради у Криму та на Донбасі

У МЗС додали, що сторони під час зустрічі також відзначили сталий інтерес норвезького бізнесу до України та висловили сподівання, що подальші ефективні реформи в нашій державі сприятимуть зростанню такого інтересу.

Співрозмовники висловились за поглиблення співпраці у сфері туризму та вітали зацікавленість сторін у розширенні авіасполучення між двома державами.