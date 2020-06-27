У Раді розробляють законопроєкт щодо кримінальної відповідальності за підтримку окупації Криму

Керівник Постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї Ради Європи, народна депутатка від фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько розробляє законопроєкт, який передбачатиме кримінальну відповідальність за підкримку окупації Криму.

Про це Ясько розповіла в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" у п'ятницю ввечері, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Хочу сказати, дуже важливо, про ініціативу, яку я зараз в парламенті розробляю, - це закон про невизнання саме окупації. Ми маємо яку ситуацію - дуже часто російські наративи розколюють наше суспільство. Ми маємо п’яту колону, багато хто їде в Москву, підтримує публічно окупацію Криму. Мені здається, що в Україні має бути кримінальна відповідальність для таких публічних осіб, які знаходяться, до речі, навіть в нашому парламенті", - сказала Ясько.

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Нагадаємо, Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій.