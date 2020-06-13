"Справа Джемілєва": адвокат подав клопотання про попереднє слухання

Микола Полозов, адвокат Мустафи Джемілєва, подав російському слідчому клопотання про попереднє слухання у справі лідера кримськотатарського народу. Найімовірніше місце підсудності - Армянськ або Бахчисарай.

Про це Полозов розповів Укрінформу.

"У "справі Джемілєва" я подав клопотання слідчому про попереднє слухання. Така заява подається захистом після закінчення ознайомлення з матеріалами справи. Далі слідчий може поки що не знати, до якого суду буде направлено матеріали; лише прокурор під час підписання обвинувального висновку визначає підсудність", - повідомив Полозов.

За його словами, найімовірнішим місцем попереднього слухання і подальшого розгляду є Армянськ або Бахчисарай.

Як повідомляв Укрінформ, на цьому тижні в окупованому Криму слідчі органи РФ заявили, що справу стосовно лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва передано до суду. При цьому, на порушення закону, ні самого Джемілєва, ні його захисників про це не повідомили.

13 квітня 2020 року Слідчий комітет Росії пред'явив Джемілєву обвинувачення за трьома статтями КК РФ. Перший епізод стосується подій 3 травня 2014 року, коли він намагався потрапити в анексований Крим через контрольований зараз Росією пункт пропуску "Армянськ" на адмінкордоні з Херсонською областю. Тоді Джемілєва не пропустили, і він був змушений повернутися до Києва.

Ще дві статті стосуються справи сина Мустафи Джемілєва Хайсера, який у травні 2013 року на подвір'ї свого будинку в Бахчисараї з батьківської рушниці випадково застрелив знайомого сім'ї. Спочатку суд у цій справі проходив на території України, проте після окупації Криму його перенесли в Краснодар.

15 квітня 2020 року прокуратура АР Крим розпочала кримінальне провадження через незаконне переслідування окупантами лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.

Постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ 11 червня заявив: те, що російська влада передала нову кримінальну справу проти кримськотатарського лідера Мустафи Джемілєва для заочного судового процесу, це "чергова спроба представити його і кримськотатарський народ як злочинців та екстремістів, а також помста за їхню опозицію окупації".