Полозов подаватиме клопотання про закриття "справи Джемілєва"

Адвокат лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва Микола Полозов закінчив ознайомлення з матеріалами справи, пред'явленими слідством РФ. Він також заявив про подання клопотання «про припинення кримінальної справи щодо Джемілєва через грубі процесуальні порушення».

Про це Полозов написав у Facebook.

«Сьогодні я завершив ознайомлення з матеріалами кримінальної справи щодо Мустафи Джемілєва... Було досліджено 11 томів кримінальної справи, а також 18 оптичних дисків з фото, аудіо та відеозаписами, визнаними слідством речовими доказами», - повідомив Полозов.

Він уточнив, що «за підсумками ознайомлення, захистом було заявлено клопотання про припинення кримінальної справи щодо Мустафи Джемілєва, зокрема з причини грубих процесуальних порушень, яких припустилося слідство».

Полозов навів конкретні приклади подібних порушень (неправильне визначення пункту пропуску; відсутність документу, на підставі якого ґрунтується обвинувачення).

«Тепер, за процедурою, слідчий повинен скласти обвинувальний висновок і передати його на підпис прокурору, а вже той визначатиме, до якого суду буде направлено справу. Поки в справі за підсудністю конкурують Вірменський міський та Бахчисарайський районний суди», - пояснює адвокат.

Він також підкреслив, що активізація кримінальних справ проти Мустафи Джемілєва, Рефата Чубарова і Ленура Іслямова сталася в один день - 26 березня 2020 року, «мабуть, за вказівкою згори». «Таким чином влада РФ висловила своє ставлення до заяви про марш до Криму, який так і не відбувся через розвиток пандемії коронавірусу», - резюмував захисник.

Раніше Полозов повідомляв, що знайомиться з матеріалами «справи Джемілєва», обвинуваченого російським слідством за трьома статтями, з 5 травня.

Як повідомлялося, 13 квітня 2020 року Слідчий комітет Росії пред'явив Джемілєву звинувачення за ч.3 ст. 322 КК РФ, за ч.1 ст. 222 та за ч. 1 ст 224 КК РФ. Перша стаття стосується подій 3 травня 2014 року, коли Джемілєв намагався потрапити до анексованого Криму через підконтрольний зараз Росії пункт пропуску «Армянськ» на адмінмежі з Херсонською областю. Тоді Джемілєва не пропустили, і він був змушений повернутися до Києва.

Друга і третя статті стосуються справи сина Мустафи Джемілєва Хайсера, який в травні 2013 року у подвір`ї свого будинку в Бахчисараї, поціливши з батьківської рушниці, вбив знайомого сім'ї. Спочатку суд у цій справі відбувався на території України, проте після окупації Криму його перенесли до Краснодару. За даними статтями наразі обвинувачується безпосередньо Мустафа Джемілєв.

15 квітня 2020 року прокуратура АР Крим почала кримінальне провадження через незаконне переслідування окупантами лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.

СКР в окупованому Криму також заочно пред'явив «звинувачення» голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову. Полозову в допуску до справи проти Чубарова в якості захисника було відмовлено.