Полозов подаватиме клопотання про закриття

Полозов подаватиме клопотання про закриття "справи Джемілєва"

Укрінформ
Адвокат лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва Микола Полозов закінчив ознайомлення з матеріалами справи, пред'явленими слідством РФ. Він також заявив про подання клопотання «про припинення кримінальної справи щодо Джемілєва через грубі процесуальні порушення».

Про це Полозов написав у Facebook.

«Сьогодні я завершив ознайомлення з матеріалами кримінальної справи щодо Мустафи Джемілєва... Було досліджено 11 томів кримінальної справи, а також 18 оптичних дисків з фото, аудіо та відеозаписами, визнаними слідством речовими доказами», - повідомив Полозов.

Він уточнив, що «за підсумками ознайомлення, захистом було заявлено клопотання про припинення кримінальної справи щодо Мустафи Джемілєва, зокрема з причини грубих процесуальних порушень, яких припустилося слідство».

Полозов навів конкретні приклади подібних порушень (неправильне визначення пункту пропуску; відсутність документу, на підставі якого ґрунтується обвинувачення).

«Тепер, за процедурою, слідчий повинен скласти обвинувальний висновок і передати його на підпис прокурору, а вже той визначатиме, до якого суду буде направлено справу. Поки в справі за підсудністю конкурують Вірменський міський та Бахчисарайський районний суди», - пояснює адвокат.

Він також підкреслив, що активізація кримінальних справ проти Мустафи Джемілєва, Рефата Чубарова і Ленура Іслямова сталася в один день - 26 березня 2020 року, «мабуть, за вказівкою згори». «Таким чином влада РФ висловила своє ставлення до заяви про марш до Криму, який так і не відбувся через розвиток пандемії коронавірусу», - резюмував захисник.

Раніше Полозов повідомляв, що знайомиться з матеріалами «справи Джемілєва», обвинуваченого російським слідством за трьома статтями, з 5 травня.

Як повідомлялося, 13 квітня 2020 року Слідчий комітет Росії пред'явив Джемілєву звинувачення за ч.3 ст. 322 КК РФ, за ч.1 ст. 222 та за ч. 1 ст 224 КК РФ. Перша стаття стосується подій 3 травня 2014 року, коли Джемілєв намагався потрапити до анексованого Криму через підконтрольний зараз Росії пункт пропуску «Армянськ» на адмінмежі з Херсонською областю. Тоді Джемілєва не пропустили, і він був змушений повернутися до Києва.

Друга і третя статті стосуються справи сина Мустафи Джемілєва Хайсера, який в травні 2013 року у подвір`ї свого будинку в Бахчисараї, поціливши з батьківської рушниці, вбив знайомого сім'ї. Спочатку суд у цій справі відбувався на території України, проте після окупації Криму його перенесли до Краснодару. За даними статтями наразі обвинувачується безпосередньо Мустафа Джемілєв.

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15 квітня 2020 року прокуратура АР Крим почала кримінальне провадження через незаконне переслідування окупантами лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.

СКР в окупованому Криму також заочно пред'явив «звинувачення» голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову. Полозову в допуску до справи проти Чубарова в якості захисника було відмовлено.

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