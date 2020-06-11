Теракт на ринку “шиють” 20-річному севастопольцеві, затриманому в іншій справі

Затримання 10 червня у Криму 20-річного жителя Севастополя пов'язано із затриманням у цей же день п'яти осіб, які за версією ФСБ, готували теракт на одному з сімферопольських ринків.

Про це повідомляє у Facеbook Кримська правозахисна група

"ФСБ РФ 10 червня 2020 року затримала в Севастополі 20-річного місцевого жителя Андрія Кулієвича... Кримській правозахисній групі стало також відомо, що" справа Кулієвича "пов'язана із затриманням у Криму 10 червня п'яти осіб, які, за версією ФСБ РФ, нібито "готували теракт на одному з сімферопольських ринків", - йдеться в повідомленні.

За даними КПГ, отриманими від адвоката Сергія Легостова, Кулієвича поміщено в ІТТ, найближчої доби йому буде обрано запобіжний захід.

Затриманому інкримінують ч. 1 ст. 205 КК РФ через ст. 30 і ч.1 ст. 280 КК РФ (Підготовка до теракту і публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності).

Як повідомляв Укрінформ, у Севастополі співробітники ФСБ затримали 20-річного Андрія Кулієвича, попередньо, за підозрою у розпаленні ненависті або ворожнечі (стаття 282 Кримінального кодексу РФ.

Вдома у Кулієвича провели обшук, вилучили телефон і електронні носії. Після цього севастопольця доставили в управління ФСБ у Сімферополі.