В Україні завершили розслідування держзради трьох ексдепутатів Севастопольської міськради

Прокуратура Автономної Республіки Крим спільно з управлінням СБУ в АРК закінчила спеціальне досудове розслідування щодо трьох колишніх депутатів Севастопольської міської ради за статтею про державну зраду.

Про це повідомляє прокуратура АР Крим.

«Слідством встановлено, що в 2014 році депутати Севастопольської міської ради VI скликання ухвалили низку незаконних постанов, підтримавши протиправні рішення Верховної Ради АР Крим про проведення загальнокримського референдуму, яким Росія намагалася легітимізувати окупацію території АР Крим та міста Севастополя, а також їх незаконне входження до складу Російської Федерації на правах суб’єкта федерації», – йдеться в повідомленні.

У відомстві заявили, що своїми діями депутати завдали шкоди суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України, допомагаючи Російській Федерації окупувати півострів.

За даними Прокуратури АРК, наразі захисники підозрюваних знайомляться з матеріалами кримінального провадження, після чого обвинувальні акти будуть скеровані до суду.

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від дванадцяти до п’ятнадцяти років.

Загалом прокуратура АРК скерувала до суду 68 обвинувальних актів щодо депутатів Верховної Ради АР Крим та 33 - щодо депутатів Севастопольської міської ради, які сприяли анексії півострова.