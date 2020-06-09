Вода для Криму: депутат “ЄС” не виключає захоплення Росією споруд на Каховському каналі

Небезпека з боку РФ щодо можливого силового розв'язання питання водопостачання до Криму існує вже шість років, тому не варто спекулювати на цій темі. Водночас захоплення певних споруд на Каховському каналі технічно є цілком імовірним, і Збройні сили мають бути готовими до дуже небезпечного розвитку подій.

Про це заявив народний депутат від "Європейської Солідарності", член Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Михайло Забродський, коментуючи заяви американських експертів щодо можливого вторгнення РФ у південні області України.

«Комітет дуже детально моніторить будь-яку безпекову ситуацію, яка стосується внутрішньої ситуації в країні, і тим більше, зовнішньої ситуації. Це, по-перше. І по-друге, я б не став гратися неоднозначними заявами про загрозу, зокрема, силового розв'язання питання подачі води в Крим. Це питання виникло не вчора, і це ніяк не є дослідженнями якихось аналітичних груп, в тому числі й американських. Цей фактор небезпеки був завжди, він існує фактично з початку всіх подій навколо Криму і Донбасу, він існує вже шостий рік. Беззаперечно, технічно можливість розв'язувати питання силовим шляхом, наприклад, захоплення певних споруд на Каховському каналі, цілком імовірна, але в будь-якому випадку Збройні сили і решта силових структур мають бути готовими в тому числі і до такого дуже небезпечного розвитку подій», - заявив Забродський.

Як повідомлялось, 5 червня командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв повідомив Укрінформу, що військові та правоохоронці посилили охорону об'єктів критичної інфраструктури в Херсонській та Миколаївській областях у контексті можливого вторгнення з боку РФ. Зокрема, йшлося про контроль над Північно-Кримським каналом.

Раніше президент американського фонду «Джеймстаун» Глен Говард під час онлайн-конференції зазначив, що посушливе літо в Криму може спонукати Російську Федерацію перейти до активних дій у Херсонській області, щоб отримати контроль над Північно-Кримським каналом. Він закликав Україну слідкувати за ситуацією і порадив використовувати полігон біля Херсона, щоб відпрацювати реагування на операції з насильницького вторгнення.

Говард також закликав США підтримати Україну в захисті Чорноморського регіону.