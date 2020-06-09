Забезпечення Криму водою може бути приводом для розширення агресії РФ — Чубаров

Питання подачі води в окупований Росією Крим для президента Росії Володимира Путіна може бути не стільки причиною для розширення агресії, а скільки приводом.

Про це в ефірі Громадського радіо заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

За його словами, різке падіння цін на нафту, наслідки коронавірусної інфекції призвели до дуже помітного падіння рейтингу Путіна, і він зараз намагається знову продемонструвати російському суспільству нібито свої можливості, що вони ніяк не змінилися з 2014 року, коли Росія захопила Крим.

"Нестача води в окупованому Криму є відносною, але дійсно у Криму не вистачає води, потрібної для рекреаційної сфери для пансіонатів, санаторіїв. Не вистачає води для будівництва житла для колонізації Криму громадянами Росії, не вистачає для військових об’єктів, і оце питання води для Путіна ще може бути не скільки причиною для розширення агресії, а скільки приводом. Це привід для того, щоб підняти свій рейтинг, продемонструвати світові, що він спроможний на рішучі дії, «забезпечити» водою Крим і треба показати гуманітарні аспекти, мовляв я не хотів би брати під контроль додаткову територію України, але в мене немає іншого виходу, оскільки вони залишили без води громадян Криму, він буде намагатись так стверджувати, і тому треба бути уважними до дій Путіна, особливо після 1 липня", – сказав Чубаров.

Також голові Меджлісу здається не випадковим те, що протягом двох місяців в Україні відбулося "тестування" гілок влади і політиків питанням щодо забезпечення окупованого Криму дніпровською водою.

"Абсолютно переважна кількість кримських татар за умови окупації Росії і контролю Криму Росією вважають, що у кримських татар просто немає майбутнього. Це не пафосні слова, просто історія за останні 235 років нам надає багато трагічних прикладів для такого висновку, і більшість кримських татар чекають на відновлення суверенітету України над Кримом, і вони розуміють, що якщо відбудеться відновлення водопостачання – то це буде говорити про відмову України від Криму, і тому тут позиція кримських татар вона є майже одностайною", – додав Чубаров.

Як повідомляв Укрінформ, раніше віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Україна може відновити постачання води до Криму тільки після деокупації півострова.

Повідомлялося також, що на початок літа у водосховищах окупованого Криму залишилося трохи більш як 85 млн куб. води, що в 4 рази менше за їхні можливості.