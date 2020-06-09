Жителя окупованого Севастополя засудили на 10 років "за шпигунство"

«Севастопольський міський суд» засудив уродженця міста до десяти років суворого режиму за звинуваченням у шпигунстві.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на пресслужбу "суду".

«Чоловік, 1970 року народження, збирав, зберігав і передав представнику іноземної держави відомості про місце дислокації військових частин, дійсні найменування військових частин, розкрив штатну чисельність, наявність озброєнь, військової спецтехніки», - заявили в «суді».

В інтересах якої держави, нібито, діяв засуджений, не уточнюється.

У Російський Федерації на даний час, серед інших політв'язнів, є до 10 українських громадян, засуджених за «шпигунськими» статтями. Наприклад, Валентина Виговського, який перебуває під вартою з 18 вересня 2014 року, в кінці 2015 року було засуджено до 11 років колонії суворого режиму за «шпигунство». При цьому правозахисний центр «Меморіал» визнає Виговського політв'язнем.