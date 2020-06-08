В окупованому Криму нарахували 623 випадків COVID-19

В окупованому Криму кількість офіційно зареєстрованих випадків COVID-19 досягла 623: захворіли 177 осіб у Севастополі і 466 на решті території півострова. Померли від коронавірусу 17 осіб.

Про це з посиланням на інформацію окупаційної "влади" повідомляє у Facebook Кримська правозахисна група.

"Загальна кількість випадків зараження новою інфекцією у Севастополі досягла 177, троє померли. На решті території Криму з початку пандемії зареєстровано 446 випадків COVID-19, померли 14 осіб. Всього в Криму та Севастополі зареєстровано 623 випадки зараження і 17 смертей від COVID-19" , - йдеться у повідомленні.

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За останню добу виявлено один випадок зараження у Севастополі та 8 - в решті Криму. Зокрема, тестування виявило хворобу у мами семимісячної дівчинки, у якої підтвердився діагноз раніше. Жінка разом з дитиною перебуває в інфекційній лікарні.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 8 червня у світі в цілому підтверджено майже 7,1 мільйона випадків коронавірусу, включаючи більш як 406 тисяч летальних. Одужали від цього захворювання вже майже 3,5 мільйона осіб.

Фото: ATR