В окупованому Криму та Севастополі вже майже 570 випадків коронавірусу

У окупованому Криму та Севастополі зареєстровано дев'ять нових випадків коронавірусу, а всього на півострові офіційно підтверджено 569 випадків COVID-19.

Про це в Facebook повідомляє Кримська правозахисна група.

"У Севастополі зареєстровано два нових випадки захворювання. За інформацією окупаційного уряду міста, обидва хворих заразилися новою коронавірусною інфекцією, коли контактували з хворими раніше людьми, у тому числі з чоловіком, який приїхав з Краснодара, і перебували в режимі обсервації. На решті частини кримського півострова нову коронавірусну інфекцію за добу лабораторно було підтверджено у сімох осіб", - йдеться у повідомленні.

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З семи нових випадків COVID-19 в Криму один — в Євпаторії (чоловік прибув з материкової України, перебував з 22 травня на обсервації, на десяту добу у нього була підтверджена коронавірусна інфекція), п'ять випадків в Сімферополі (працівники будівельної компанії, знаходилися на обсервації). Шостий випадок у Сімферополі — людина звернулася за медичною допомогою з ознаками ГРВІ).

Всього на території окупованого Криму з початку пандемії зареєстровано 399 випадків COVID-19, у Севастополі - 170 випадків. Разом 569, 14 осіб померли.