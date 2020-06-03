В окупованому Криму обміліли водосховища і може висохнути річка

На початок літа у водосховищах окупованого Криму залишилося трохи більш як 85 млн куб. води, що в 4 рази менше за їх можливості.

Про це повідомив на сторінці у Facebook редактор порталу Black Sea News, голова наглядової Ради Майдану закордонних справ Андрій Клименко.

«Відсутність дощів у травні призвела до того, що приплив води у водосховища природного стоку, а їх на території окупованого Криму 14 (ще вісім наповнюються з системи Північно-Кримського каналу) був мінімальним. У басейнах річок західного передгір'я і ПБК випало 2% - 29% норми, а в басейнах більшості річок східного передгір'я - 24% - 65% норми. Лише в середній течії річки Біюк-Карасу біля Білогірська кількість опадів становила 48,3 мм, що в межах норми», - повідомив Клименко з посиланням на інформацію кримського Гідрометцентру.

За його словами, в гірському Криму також випало мало опадів: на Ай-Петрі 3 мм (4% норми), на Ангарському перевалі 25,9 мм (34% норми). У зв'язку з відсутністю стокоутворюючих опадів, у басейнах більшості річок рівні води знизилися. Лише на річці Салгір поблизу села Піонерське 25 травня, в результаті випадання зливового дощу, рівні води короткочасно підвищувалися на 33 см, а максимальні витрати води при цьому досягали 4,25 куб.м/сек».

Як наголошується в повідомленні, за підрахунками фахівців, за минулий місяць у Білогірське водосховище річки принесли всього 3,564 млн кубів, у Щасливе - 1,201 млн кубів, а в Сімферопольське - 2,117 млн ​​кубів. Загальний сумарний запас води у водосховищах природного стоку на початок нинішнього літа на 110,14 млн кубів менше, ніж на початок літа 2019 року і в 4 рази менше їх максимального обсягу (335,47 млн куб).

«При цьому в Гідрометцентрі попереджають, що при збереженні існуючої тенденції пересохнуть струмочки, що залишилися, а до середини червня - і річка Чорна вище Чорноріченського водосховища (максимальний обсяг 64,2 млн куб), яке відноситься до Севастополя», - повідомляє Клименко.

Він також зазначив, що свіжі дані про поточний обсяг води в Сімферопольському (максимальна ємність 36 млн кубів), Партизанському (34,4 млн кубів) і Аянському (3,9 млн кубів) водосховищах поки що не оприлюднено. Тим часом, на початку квітня кримські чиновники оцінювали їх запаси в 11 млн кубометрів, 11,4 млн і 3 млн кубів відповідно.

Клименко також повідомив, що терміни запуску водовідводів із Івановського і Вілінського водозаборів, які, за словами "мера" Сімферополя Олени Проценко, повинні були дати 57 тисяч кубів щодоби (третина від потреб міста) зсунуто.

Наприкінці квітня "градоначальник" стверджувала, що об'єкти буде запущено до кінця травня. Однак на початку червня вода по них так і не пішла до городян, зазначив Клименко.