Україна в ООН нагадала Росії про відповідальність за дітей-сиріт у Криму

У Міжнародний день захисту дітей Україна нагадала РФ про відповідальність за майже 5 тис. сиріт і дітей без батьківської опіки, які мешкали у Криму на час його окупації у 2014 році.

Відповідне повідомлення розмістило у Facebook Постійне представництво України при ООН.

"У Криму до окупації 2014 року проживало 4900 дітей-сиріт, а також дітей, позбавлених батьківського піклування. Відтоді їхня доля залишається невідомою", - зазначається в дописі.

У цьому зв'язку українська сторона знову нагадала РФ про її зобов'язання як держави-окупанта, передбачені міжнародним правом.

"Росія як окупаційна держава повинна вжити всіх необхідних заходів для дотримання прав цих дітей, у тому числі запобігання їх незаконному переміщенню за межі української території", - підкреслюється в заяві.

Як відомо, Міжнародний день захисту дітей щороку відзначається 1 червня. Він був заснований в листопаді 1949 у Парижі рішенням сесії Ради Міжнародної демократичної федерації жінок. ООН підтримала цю ініціативу й оголосила захист прав, життя і здоров'я дітей одним із пріоритетних напрямків своєї діяльності.